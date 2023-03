Milan, l’Under 16 vince il Derby e va alle finali Scudetto

La squadra di Mister Baldo ha vinto il Derby in trasferta per 2-1 contro l'Inter, conquistando così la qualificazione alle finali Scudetto

Il Milandei grandi si sta allenando a Milanello a ranghi ridotti, con tanti giocatori assenti per gli impegni con le rispettive nazionali. Le attività delle squadre del settore giovanile invece proseguono e l'Under 16 è reduce dalla vittoria nel Derby. Il punto dal sito ufficiale del Milan: "Una domenica perfetta. Il Milan Under 16 di Mister Baldo vince il Derby in trasferta "vendicando" la sconfitta nella gara d'andata del novembre scorso. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Batistini e Sala, resistendo oltre un tempo in inferiorità numerica.