Foggia: “Voci fantasiose sul Benevento, si rischia di perdere il contatto con la realtà”

MILANO – Separatosi dal Milan dopo sei anni, Giacomo Bonaventura non ha ancora deciso quale proposta accettare in vista della prossima stagione. Le pretendenti infatti non mancano e, tra le società accostate con maggior insistenza al classe ’89, ci sono l’Atalanta e il neopromosso Benevento. Proprio il direttore sportivo della società campana, Pasquale Foggia, ha parlato di mercato ai microfoni del Corriere dello Sport.

LE SUE PAROLE – “Abbiamo davanti una sessione di mercato anomala. Ci sono società senza direttori sportivi, squadre che ancora giocano e la campagna acquisti inizierà solo il primo settembre. Tutto è sfalsato. Ma noi le nostre linee guida le abbiamo tracciate già da tempo. Mi preme solo sottolineare che si stanno accavallando voci troppo fantasiose sul Benevento, che rischiano di farci perdere contatto con la realtà; non vogliamo essere il giochetto di nessuno, andiamo avanti nella nostra dimensione”.

