Fiorentina-Milan, le informazioni sulla squadra arbitrale del match

Questa sera alle 20:45 il Milan affronterà la Fiorentina al Franchi, nel match della 7a giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dai tre successi contro Venezia, Inter e Lecce , vogliono chiudere bene prima della sosta per le nazionali.

Ad arbitrare la gara di Firenze sarà Luca Pairetto . Per l'esperto fischietto della sezione di Nichelino si tratterà della gara numero 124 nella massima divisione italiana . A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Rossi e Cecco, insieme al quarto ufficiale Rapuano. Al VAR ci sarà Sozza , assistito da Abisso in qualità di AVAR.

I precedenti di Pairetto con il Milan sono decisamente positivi. I rossoneri hanno incrociato il direttore di gara per 10 volte: il bilancio recita 8 vittorie per il Diavolo e 2 pareggi. L'ultimo precedente è quello del febbraio scorso, in cui il Milan vinse 3-2 a Frosinone.