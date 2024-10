Milan News – Fonseca sogna una formazione atomica per il 2025 | Mercato

Dopo un avvio stentato, Paulo Fonseca ha stravolto la formazione del Milan passando a un 4-4-2 super offensivo. L'intuizione ha portato a dei riscontri positivi, con prestazioni e risultati migliori. Si continuerà dunque su questa strada anche in prospettiva futura, ma bisognerà intervenire in sede di mercato per ritoccare la rosa del Milan. Già perché in estate è stato fatto un calciomercato per un modulo e una formazione diverse. In vista delle prossime sessioni di mercato dunque sono previste parecchie novità e diversi movimenti, sia in uscita che in entrata. E allora, seguendo ovviamente le ultime news di calciomercato che circolano in orbita Milan, noi abbiamo provato a immaginare e anticipare quella che potrebbe essere la nuova formazione da sogno di Fonseca per il prossimo futuro: eccola, con titolari e possibili riserve ruolo per ruolo <<<