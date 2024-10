Milan Futuro, Bonera: “Ko? Abbiamo cercato di rimanere nel match, ma…”

Ai canali ufficiali rossoneri dopo la sconfitta con la Pianese ha parlato il tecnico del Milan Futuro Daniele Bonera che ha detto: " Le assenze di Camarda, Jimenez e Zeroli? Questo fa parte del nostro progetto, mi piacerebbe averli con me ma il progetto nasce per mandarli con mister Fonseca. Questo è un obiettivo: dovremo far collimare le due cose: far crescere i ragazzi e avere buoni risultati".

Ancora le sue parole

"Se pesa aver giocato in inferiorità numerica? Penso che la squadra abbia cercato di restare in partita. Il fallo di Coubis ci può stare ma c'è la palla in movimento nel momento in cui battono la punizione. Dopo è stato un susseguirsi di situazioni determinati dall'espulsione. Nava? Un giocatore importante, non lo scopriamo oggi: è cresciuto molto anche a livello di letture e in fase di impostazione. Sono contento della sua crescita come anche di altri ragazzi".