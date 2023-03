Verso Fiorentina-Milan, tutte le curiosità sul match del Franchi

Domani sera è in programma la sfida tra la Fiorentina e il Milan. Vediamo di seguito tutte le curiosità sul match del Franchi

Domani alle 20:45 è in programma la sfida tra il Milan e la Fiorentina, partita valida per la venticinquesima giornata di campionato. I rossoneri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre i viola devono necessariamente conquistare punti per cercare di risollevarsi in classifica. In attesa del match, vediamo alcune curiosità su questa sfida.

La Fiorentina è la squadra contro la quale il Milan ha segnato più reti in Serie A (259). Inoltre i Diavoli hanno vinto 76 sfide su 165, facendo meglio soltanto contro la Roma (78). Nelle ultime due partite casalinghe contro il Milan, i viola hanno incassato sempre tre reti in ciascuna sfida. C’è da sottolineare che il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite contro la Fiorentina giocate nel girone di ritorno. Inoltre i rossoneri vanno in gol da otto partite consecutive contro i toscani.

Nessuna squadra ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo rispetto al Milan (cinque), mentre la Fiorentina non ha mai trovato la porta in questa situazione. Proprio i viola sono la vittima preferita di Zlatan Ibrahimovic, contro i quali ha segnato 11 gol in Serie A. In caso di gol a Firenze Ibra diventerebbe il più anziano marcatore della Serie A (41 anni e 152 giorni), superando Costacurta (41 anni e 25 giorni). Basta invece una sola presenza e il Milan diventerà la squadra con la quale avrà giocato di più in carriera. Infine Pioli è rimasto imbattuto in 11 delle 18 sfide da allenatore contro i viola e con il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque sfide.