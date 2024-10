Fiorentina-Milan 2-1: i rossoneri cadono ai piedi di un grande De Gea

Stasera al Franchi di Firenze è andata in scena la sfida tra la Fiorentina e il Milan. Andiamo a vedere come è andata...

Lorenzo Focolari Redattore 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 22:47)

Si è appena giocato il match tra Milan e Fiorentina, valido per la 7a giornata di Serie A. La partita si è conclusa con la vittoria per 2-1 della Viola, con i gol di Adli e Gudmundsson. Per i rossoneri invece è andato a segno Pulisic.

La cronaca del primo tempo — Nei primi minuti il Milan si spinge in avanti e prova a sfondare, soprattutto dalla parte di Leao, che fa subito ammonire Dodò. La prima occasione arriva poco prima del quarto d'ora, con il cross di Emerson Royal per Morata, che gira di testa, mettendo di poco a lato. Al 20' episodio in area rossonera: Theo va a rinviare il pallone, Dodò lo anticipa e il francese tocca il piede del brasiliano. Pairetto, richiamato all'On Field Review, riguarda l'azione e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Kean, ma Maignan sceglie il lato giusto e blocca il pallone, tenendo lo 0-0. Alla mezz'ora Leao si mette in proprio e dopo uno slalom scarica un tiro potente, che De Gea mette in angolo con un bell'intervento. Al 35' però la doccia fredda: Adli si accentra dalla sinistra e conclude verso il secondo palo in maniera imparabile, con la palla che bacia il legno ed entra. 1-0 Fiorentina. Al 39' altra grande occasione per la Fiorentina, prima con Kean e poi con Colpani, ma l'uscita di Maignan evita guai. Male però Hernandez nell'occasione. Al 44' rigore per il Milan: Ranieri atterra Reijnders in area e Pairetto non ha dubbi. Dal dischetto va Theo, ma De Gea neutralizza il tentativo con una grande parata. La prima frazione finisce 1-0.

La cronaca del secondo tempo — Nel secondo tempo la Viola parte subito forte e Kean va in gol, annullato per un nettissimo fuorigioco. Al 53' però arriva un altro rigore: Gabbia in area anticipa Kean, che calcia il difensore rossonero. Dal dischetto va Abraham, ma anche stavolta De Gea è insuperabile e para il penalty. Il Milan però non si abbatte e trova subito dopo il pari al 60': splendido lancio di Theo e girata al volo di Pulisic che angola perfettamente e trova il pari. Al 63' altro buco nella difesa rossonera e ottima chance per Kean davanti a Maignan, ma l'attaccante mette alto. Le due squadre si scontrano a viso aperto, con continui capovolgimenti. Al 70' occasione importante per Abraham, ma De Gea si oppone di piede. Al 73' Fonseca toglie Leao e inserisce Okafor. E subito dopo arriva il 2-1 viola: Kean serve Gudmundsson che fulmina Maignan con un tiro rasoterra potente e preciso. Grave la disattenzione difensiva rossonera. Fonseca poi toglie anche Pulisic per inserire Chukwueze. Il nigeriano si rende pericolo al minuto 85 con un tiro su cui De Gea si supera ancora. Le squadre continuano ad attaccare senza sosta. Il Milan ci prova, ma per gli attaccanti non sembra una gran serata. Al 93' Kean colpisce una traversa clamorosa con un tiro potentissimo. Nel finale poi i rossoneri non riescono più a portare pericoli in area viola. Vince una Fiorentina più convinta e grintosa. Milan da incubo in difesa.