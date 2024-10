Fiorentina-Milan, le pagelle di Crudeli: “Che vergogna! Fonseca, ti avverto…”

Il portierone del Milan parte molto bene negando il vantaggio alla Fiorentina andando a neutralizzare il rigore calciato da Kean. Poco dopo però non può nulla sulla magia dell'ex Adli che porta avanti la Viola. Discorso simile per quanto riguarda la rete siglata nel secondo tempo da Gudmundsson. Di certo, non è protetto dalla difesa del Milan che contro la Fiorentina ha mostrato tutti i suoi limiti. VOTO: 7