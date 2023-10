Milan, senti Felipe Melo: “Pioli è un allenatore che sa quello che fa”

Il 40enne centrocampista Felipe Melo ha parlato di Milan e in particolar modo di Stefano Pioli. Le sue parole...

In esclusiva a Radio Serie A ha parlato l'ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina Felipe Melo il quale si è espresso sul Milan e in particolar modo su Stefano Pioli.

Sentiamo le sue parole su Pioli

"Ho tanta gratitudine verso di lui perché De Boer all'Inter aveva fatto tantissime cagate, mi lasciava sempre fuori. Quando è arrivato Pioli mi portava in panchina e piano piano sono diventato titolare. È un allenatore che sa quello che fa, infatti ha vinto uno scudetto al Milan". Queste le parole in esclusiva a Radio Serie A ha parlato l'ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina Felipe Melo.