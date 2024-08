Favo: “Di Camarda mi colpisce la sua costante voglia di migliorarsi”

Ancora le sue parole su Camarda

"Lo avevo già dall'Under 15 e vincemmo un torneo in Portogallo, poi tutta l'escalation fino all'Under 17 da sotto età e persino all' Under 19 a dare una mano a tutti gli Europei. Grande percorso, ma di Ciccio, come lo chiamo io, mi va di sottolineare non tanto il discorso tecnico che comunque è sotto gli occhi di tutti. Ciò che mi colpisce di lui è la sua costante voglia di migliorarsi e come si rapporta con i compagni. Gli aspetti principali alla fine sono quelli".