Milan, spunta un’alternativa a Fofana: il giovane Manu Koné

L'obiettivo per il centrocampo rossonero è Youssouf Fofana del Monaco . I rossoneri nonostante siano dei grandi estimatori del ragazzo non effettueranno alcun rilancio all'offerta di 20 milioni presentata ai francesi.

MILAN: SPUNTA UN'ALTRA IDEA PER IL CENTROCAMPO ROSSONERO

Come riferito da La Gazzetta dello Sport un altro nome accostato ai rossoneri è Manu Koné, classe 2001, centrocampista del Borussia Mönchengladbach che, attualmente, è impegnato alle Olimpiadi con la Francia. Il ragazzo è in uscita dai 'Fohlen', con un prezzo già fissato e abbordabile per il Milan: 15 milioni di euro. I rossoneri, dunque valutano anche questa alternativa in attesa della risposta del Monaco.