Mercato Milan | Una valanga di soldi: “120 milioni per 4 giocatori!” / News

Il Milan lavora senza sosta sul mercato per costruire la formazione in vista della nuova stagione. Tanti obiettivi in entrata, per i quali però servirebbe un tesoretto maggiore per stringere e chiudere. I rossoneri infatti stanno trovando diverse difficoltà nel trovare gli accordi economici con i vari club: con il Monaco per Fofana, con la Roma per Abraham, con l'Udinese per Samardzic e così via. Ecco allora che una grossa mano potrebbe arrivare dal calciomercato in uscita e dalle cessioni che il Milan potrebbe concretizzare da qui a fine agosto. In particolare, attenzione a 4 giocatori rossoneri che potrebbero portare nelle casse del club ben 120 milioni di euro: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<