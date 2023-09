Fassone: “Tonali? Trattative così saranno frequenti nel calcio italiano”

Fassone ha proseguito sulle differenze tra il fondo americano e quelli orientali: "I costi delle franchigie americane sono altissime, quindi gli americani preferiscono affacciarsi in Europa. Soprattutto in Italia, dove le infrastrutture sono arretrate e c’è possibilità di fare business. Non deve essere una minaccia, è un’evoluzione dal mecenatismo al nuovo meccanismo in cui i club producono business per chi è proprietario. Il caso del Milan è emblematico".