News Milan | Boom Ibra, annuncio incredibile: sta circolando una voce…

Zlatan Ibrahimovic, nel momento del bisogno, si è fatto nuovamente avanti per il "suo"Milan. Nel momento più buio e complicato, dopo la bruttissima sconfitta nel derby, lo svedese è tornato a Milanello per stare a stretto contatto con tutto il gruppo rossonero e supportarlo da vicino. Quasi tre ore per assistere all'allenamento del Milan alla vigilia della gara di Champions League contro il Newcastle. Ma non solo.