Milan, conosciamo il Newcastle: dalla difesa agli uomini chiave

Alle 18:45 a San Siro il Milan affronterà il Newcastle nella prima partita del girone di Champions League. Le caratteristiche dell'avversario

Il Derbyè stato un brutto colpo per tutti. Dopo la batosta subita dall'Inter però si deve ripartire. E i rossoneri possono farlo nel palcoscenico più prestigioso: la Champions League. E non è tutto. In questa occasione ci sarà anche un grande ritorno. Sarà infatti la prima volta per Tonali da avversario. Questa sera infatti la squadra di Pioli affronterà il Newcastle nella prima partita del girone. Gli inglesi fanno parte del gruppo con Psg e Borussia Dortmund. Conosciamo meglio le caratteristiche degli avversari, grazie al sito ufficiale del Milan. Vediamo di seguito il focus.

"NEWCASTLE SOLIDO DIETRO, MA IN TRASFERTA FA FATICA

A partire dalla scorsa stagione di Premier League, la squadra di Howe ha dimostrato di essere una squadra che concede poco agli avversari, risultando la formazione tra quelle presenti in entrambi i tornei (156) ad aver concesso meno tiri nello specchio della portadopo Manchester City (107) e Arsenal (147), e quella che ha mantenuto il maggior numero di volte la porta inviolata dopo il Manchester United (18) e l'Arsenal (16): quindici.

Tuttavia, soffermandosi solamente sul rendimento in trasferta dei Magpies si può notare come la formazione cambi volto e connotati: il Newcastle non è riuscito a vincere nessuno degli ultimi quattro match esterni di campionato, uscendo sconfitto contro Manchester City (1-0) e Brighton and Hove Albion (3-1) nelle ultime due e subendo sette reti nel parziale. In generale, la squadra ha collezionato solamente il 33% dei clean sheet totali dall'inizio dello scorso torneo di prima divisione inglese lontano dai propri tifosi (5/15), l'ultimo dei quale risalente addirittura al gennaio quando pareggiò a reti bianche in casa del Crystal Palace.

SFIDA ALLA COPPIA DEL NEWCASTLE WILSON-ISAK E ALL'EX TONALI

Il pericolo numero uno per la difesa rossonera è rappresentato dall'esperto attaccante inglese Callum Wilson: dall'inizio della scorsa Premier League, Wilson ha realizzato 21 gol nella competizione, meno solo di Erling Haaland (43) e Harry Kane (30). Il classe '92, cresciuto nelle giovanili del Coventry City, ha già realizzato tre gol in cinque presenze in questa edizione del campionato inglese, solamente una in più del suo partner offensivo Alexander Isak, svedese molto tecnico, già a quota due reti e autore in generale di dodici reti in 26 presenze con la maglia dei Magpies in Premier League a partire dal 2022/23. Verranno innescati dale parabole di Kieran Trippier, giocatore del Newcastle che ha creato più occasioni per i compagni in questa stagione (12) e leader tra i difensori nel campionato inglese al momento.

Oltre ai tre giocatori citati, menzione particolare va fatta ovviamente per il grande ex Sandro Tonali: il centrocampista italiano, passato proprio dal Milan al Newcastle nell'ultima sessione di calciomercato, ha giocato tutte e dodici le partite del Milan nella scorsa stagione di Champions League per un complessivo di 1.053 minuti, risultando sia il giocatore del Milan che il calciatore di movimento con più minuti spesi in campo nell'edizione 2022/23".

