Milan, Faivre scalpita: “Mi alleno bene per diventare un rossonero”

Il centrocampista francese è tornato a parlare del mancato trasferimento al Milan e dichiara di essere pronto per diventare un rossonero.

Gennaio è alle porte e sempre più vicino è il mercato riparatore. Il Milan è chiamato a effettuare degli acquisti per rafforzare vari reparti. Primo tra tutti la difesa, complice l’ultimo infortunio di Kjaer – molto probabilmente sarà fuori fino al termine della stagione. Il club rossonero deve dare a mister Pioli degli innesti, se si vuole lottare fino alla fine per la conquista dello scudetto. Altro reparto da migliorare è l’attacco. La società infatti non può dipendere dai soli gol del 40enne Ibrahimovic. Inoltre anche il centrocampo deve andare incontro a dei miglioramenti.

Da tempo legato al nome del Milan è quello di Faivre del Brest . Centrocampista francese classe 1998, milita in Ligue dove in questo inizio di stagione ha collezionato 15 partite, 6 reti e 5 assist. Anche grazie alle sue giocate i bretoni sono tornati a vincere le ultime 5 partite di campionato, salendo all’undicesimo posto. Il club rossonero sembrerebbe aver trovato già da tempo un accordo di massima con il giocatore , mentre distante sembra essere la posizione della società francese. Il giocatore infatti ha dichiarato più volte di essere pronto a vestire la maglia dei diavoli.

Intervistato da Onze Mondial, il centrocampista è tornato a parlare del Milan e del mancato trasferimento in Italia della scorsa estate: "All'inizio è stato un po' difficile, ma ho gestito tutto. Non potevo buttarmi giù. Se fai male a Brest cosa fai dopo? Avrei perso tempo inutilmente. Se invece torni subito al lavoro sai che tornerà l’interesse del Milan e magari di altri club. Al momento penso di fare bene in campo e i numeri sono buoni. Spero che la squadra possa rimontare in classifica. Il costo del mio cartellino è tra 15 e 20 milioni di euro".