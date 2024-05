Ex ds Sporting: “Fonseca-Conceicao? Profili diversi, io sceglierei… “

André Geraldes, ex direttore sportivo dello Sporting Lisbona, ha parlato dei due allenatori portoghesi, candidati alla panchina del Milan

Il Milan sta cercando il prossimo allenatore . La scelta ormai sembra ristretta ai due candidati portoghesi: Paulo Fonseca e Sergio Conceicao . A tal proposito, TMW ha intervistato André Geraldes , ex direttore sportivo dello Sporting Lisbona .

Le parole di Geraldes

"Paulo Fonseca è un grandissimo allenatore. Ha alle spalle un percorso lavorativo molto importante e sarebbe una buona soluzione per il Milan. Sono due profili differenti. Conceicao è un allenatore eccentrico, con una personalità molto forte e in Portogallo è molto quotato. Fonseca è più calmo. Dipenderà dalle idee del club. Io sceglierei Conceicao. Ha una personalità molto forte. E per il Milan sarebbe un ottimo allenatore".