Calciomercato, Milan ribaltato: ecco la formazione con Fonseca in panchina | News

Stando alle ultime notizie che circolano in casa Milan, adesso in pole per la panchina rossonera ci sarebbe Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sarebbe la prima scelta della proprietà e della dirigenza del Diavolo, che ora attende una risposta definitiva proprio dall'ex Roma. Fonseca infatti dovrà decidere se rinnovare con il Lille, accettare la corte spietata del Marsiglia o prendere la via di Milano. Di sicuro i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso. Ma come cambierebbe la formazione rossonera del prossimo anno qualora Fonseca si accasasse veramente al Milan?