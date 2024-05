Cucciari: “Thiago Motta più adatto al Milan che alla Juventus…”

Alessandro Cucciari ha parlato della panchina del Milan e del profilo di Thiago Motta, accostato ai rossoneri

Giulia Benedetti Redattore 15 maggio 2024 (modifica il 15 maggio 2024 | 17:20)

Alessandro Cucciari è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare delle tematiche del giorno. Su Thiago Motta: "Thiago Motta è in rampa di lancio, ha ottenuto un risultato straordinario e la domanda è: perché non dovrebbe continuare a cavalcare il sogno Bologna? Perché è ancora giovane. Come stile lo vedo più al Milan che alla Juventus, mentre Gasperini faccio fatica a vederlo lontano da Bergamo”.

Su Gasperini: “Potrebbe essere uno da Juve per la ricostruzione che c'è da fare ma onestamente non lo vedo fuori dall'Atalanta. Questo è il suo capolavoro e lo vedo lì alla Ferguson. Gasperini ha una struttura consolidata lì, è vero che la Juve ha un nome, una storia, ma a Bergamo tutto funziona alla perfezione, mentre dall'altra parte c'è da ricostruire e non sa chi rimarrà e chi gli riprenderanno per conseguire il suo obiettivo. Dovrebbe ripartire da zero e non so se di fronte a questo direbbe di sì".

Chi potrebbe allenatore il Bologna: "Potrebbe essere un'opzione per Sarri, ha esperienza, è un allenatore importante. Pioli non lo so, perché dopo il Milan mi piacerebbe si confrontasse con un'altra panchina importante come quella di Napoli. Pioli ha dei modi talmente educati che magari riesce anche a plasmare anche un carattere particolare come quello di De Laurentiis".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.