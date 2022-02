Criscitiello: “Il Milan doveva fare mercato a gennaio. Un errore tenere Ibra”

Il giornalista ha parlato del periodo del Milan nel suo editoriale su TMW. Ecco quanto ha dichiarato sui rossoneri.

“I rossoneri hanno la colpa di aver rinviato gli acquisti invernali in estate. Pioli aveva bisogno di rinforzi subito. Non ad agosto. Il difensore serviva numericamente e qualitativamente. Poi se in attacco non hai Ibra non puoi pensare di non prendere una alternativa a Giroud. Confermare lo svedese è stato un doppio errore, anzi triplo. Il primo errore: 7 milioni netti ad un calciatore di 40 anni non si possono dare. Dovrebbero vietarlo per legge. Se tieni Ibra e non pensi che ti servano altre due prime punte affidabili significa che vuoi giocare col fuoco. Terzo errore: a gennaio non puoi ignorare il problema e ti metti a fare le scommessine su ragazzi del 2004 quando invece la punta ti serve il 1 febbraio. Pioli su questo non ha colpe”.