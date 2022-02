Mauro: “Per il finale al Milan servirebbe il carattere di Ibrahimovic”

Massimo Mauro ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sulla Serie A. Ecco le sue parole sul Milan.

È incredibile quanto sta succedendo in queste giornate di campionato tra le prime squadre della classifica. Nessun club sembra davvero voler vincere lo scudetto, lasciando agli avversari occasioni d’oro per farsi raggiungere. Lo sa bene il Milan, che ha sprecato ben due occasioni per poter allungare sui cugini. I nerazzurri a loro volta non riescono a vincere, nonostante abbiano ancora una partita in meno da giocare. Chi questa sera potrebbe sfruttare l’opportunità di agganciare il Milan alla vetta sono i partenopei, che affronteranno i biancocelesti all’Olimpico. Sembrano essere tornati in corsa anche i bianconeri, che aspettano altri passi falsi degli avversari con i loro 50 punti.