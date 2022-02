Assogna: “Il Milan deve essere più cinico e non dipendere da Ibra”

Il giornalista ha commentato ai microfoni di Sky Sport il periodo del Milan e la sua dipendenza da Ibrahimovic.

Si è conclusa la 27esima giornata di Serie A, con il Milanpassato dalla prima alla seconda posizione in classifica. I rossoneri si trovano a pari merito al vertice insieme ai partenopei, che però li hanno sorpassati grazie a una migliore differenza reti. Gli uomini di Pioli hanno perso un’occasione d’oro per vincere e allungare di altri due punti sulle dirette avversarie. Non c’è tempo per abbattersi. Il Milan ha subito modo di rimettersi in gioco e dimostrare le proprie qualità durante il big match di Coppa Italia. Domani sera infatti i rossoneri saranno impegnati nel derby d’andata della Semifinale di coppa. Il risultato della stracittadina sarà importantissimo, perché permetterà a una formazione di arrivare al derby di ritorno con un vantaggio.