DT Udinese: “Contatto con il Milan per Samardzic, posso drivi che…”

Su Samardzic: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club”. Poi il dirigente bianconero ha parlato specificatamente del Milan.

Sull’interesse del Milan: “C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardizc. Valutazione? Difficile valutare un giocatore che vuoi tenere, è importante per noi. Mi stupirei se non lo cercassero le altre squadre. È un giocatore forte". E intanto, parlando sempre del mercato rossonero, grandissima attenzione. Ribaltone Milan, Fonseca fa il terremoto: "Decisione pesantissima" <<<