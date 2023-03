Donadoni: “Quest’anno le nostre possono fare bene in Champions”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l' ex rossonero Roberto Donadoni il quale sul campionato di Serie A in corso ha detto: “Il Napoli sta disputando una grande stagione in Italia e in Champions League. Il Milan è già ai quarti. E l’Inter viene da una sconfitta immeritata che dovrebbe significare voglia di riscatto. Possiamo far bene in questa Champions che si presta a belle sorprese grazie a un ‘calendario’ particolare”.