News Milan / Boom Leao: decisione definitiva! Notizia uscita poco fa

Quarti di finale di Champions League appena conquistati e, nonostante la recente sconfitta contro la Fiorentina in campionato, segnali importanti anche in campionato. Il Milan sembra aver definitivamente lasciato alle spalle il periodo di crisi e punta a blindare un posto in Champions sfruttando una stagione in cui tutte le big lasciano punti per strada. Intanto, però, Maldini e Massara sono già alle prese con un importante tematica in vista della prossima stagione.