Domani l’Italia scenderà in campo negli Stati Uniti alle ore 22

Spazio alla Nazionale italiana di Luciano Spalletti in questa pausa per la Serie A. Domani gli azzurri saranno...

Alle ore 22 di domani l'Italia scenderà in campo negli Stati Uniti contro il Venezuela . La partita sarà valida come amichevole e sarà il primo dei due match oltreoceano che gli azzurri affronteranno. Il secondo sarà domenica alle ore 21 italiane contro l'Ecuador .

Il match si potrà seguire in chiaro

La partita di domani sera, come anche quella di domenica sera, si potrà vedere in chiaro su Rai 1. Contro il Venezuela si scenderà in campo al Chase Stadium mentre il secondo dei due match amichevoli verrà giocato alla Red Bull Arena a Harrison nel New Jersey.