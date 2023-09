Djokovic vince gli US Open e fa una dedica a Kobe Bryant

Il serbo ha vinto il 24esimo Slam a New York e ha dedicato un pensiero al campione scomparso. I due erano accomunati dal tifo per il Milan

Nella notte italiana, a New York, Novak Djokovicha riscritto di nuovo la Storia. Il serbo infatti ha battuto Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3, vincendo gli US Open. Per il fuoriclasse di Belgrado, che è un grande tifoso del Milan, si tratta del 24esimo slam.

Dopo la vittoria, Nole ha indossato un t-shirt "Mamba Forever" con cui ha voluto omaggiare Kobe Bryant. L'ex campione dei Los Angeles Lakers, scomparso tragicamente in un incidente nel 2020, era un amico di Djokovic. I due, peraltro, erano accomunati anche dal tifo rossonero.

Queste le parole del serbo: "Kobe era un caro amico. Abbiamo parlato molto della mentalità del vincente quando ero alle prese con un infortunio, mentre cercavo di recuperare. Era una delle persone su cui facevo più affidamento, era sempre lì per un consiglio. Quello che è successo con la morte di lui e di sua figlia mi ha ferito profondamente. 24 è la maglia che indossava quando divenne una leggenda del basket. È stata una cosa simbolica per riconoscerlo per tutte le cose che ha fatto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.