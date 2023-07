Djokovic: “Il mio preferito è Ibrahimovic. Sul migliore di sempre…”

Il numero 1 del mondo, tifoso del Milan, favorito a Wimbledon, ha parlato in un'intervista alla BBC, in cui ha parlato anche di calciatori

Questi sono giorni importanti per il tennis mondiale: è iniziato il torneo di Wimbledon . Il torneo inglese è il più prestigioso al mondo, per storia e fascino. E il grande favorito è Novak Djokovic . Il numero 1 del ranking è anche un grande appassionato di calcio e noto tifoso del Milan .

In un'intervista alla BBC, Djokovic ha risposto su quale sia il miglior calciatore di sempre: "Mi metti in difficoltà. Il mio preferito è Zlatan Ibrahimovic. A Zlatan voglio bene, è un mio amico quindi devo dire lui. Per il migliore non so sceglierne uno tra Pele, Maradona, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi".