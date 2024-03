Di Stefano: “Chukwueze era fuori dal gruppo, ecco cosa è cambiato…”

Nel corso dell’ultima giornata di campionato ha trovato la via del gol Samuel Chukwueze . Il nigeriano ha faticato nei primi mesi con il Milan , non riuscendo a esprimere totalmente le sue qualità. Proprio sulla stagione dell’attaccante rossonero si è espresso Peppe Di Stefano , intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Sui primi mesi in rossonero: “Era un ragazzo totalmente dentro al gruppo, ma entrava poco nelle dinamiche tattiche di campo. E infatti nei primi sei mesi ha faticato. Dopo la Coppa d’Africa, in cui non ha fatto benissimo, si è guardato dentro e ha capito di dover cambiare qualcosa e di avere un approccio diverso”.