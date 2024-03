Clamoroso, Icardi al Milan: sta circolando una folle voce di mercato / News

In estate è prevista una sessione di mercato decisamente interessante per il Milan, che sarà chiamato a intervenire in maniera importante sia in uscita che in entrata. La rosa rossonera potrebbe effettivamente cambiare notevolmente volto, a partire dall'allenatore per finire ai giocatori. In tanti potrebbero essere destinati a salutare Milano, ma molti altri arriveranno. Ibrahimovic e Cardinale vogliono infatti aprire un nuovo ciclo, che sia ambizioso e vincente.