News Milan / Pioli out? Pedullà dà l’annuncio sul nuovo allenatore: “Vi dico che…”

In casa Milan si parla sempre di quanto succederà alla fine di questa stagione in relazione alla panchina rossonera. Fino a qualche tempo fa - non molto a dire la verità - il destino di Stefano Pioli pareva assolutamente segnato, con il divorzio che sembrava ormai scontato e scritto. Ma questi primi mesi del 2024 hanno messo in mostra un Milan rinnovato, capace di fare tantissimi punti e recuperare il secondo posto in classifica, oltre che proseguire il suo cammino in Europa League. E pure gli infortuni sono diminuiti drasticamente rispetto alla disastrosa prima parte di stagione.

Ecco perché Pioli avrebbe rilanciato alla grande le sue quotazioni, rimettendo in discussione tutto quanto. Il finale di stagione darà il verdetto definitivo. Se il Milan continuerà così, blindando il secondo posto in classifica, arrivando fino in fondo all'Europa League e - magari - vincendo finalmente anche un derby, allora Stefano Pioli potrebbe avrebbe delle importanti possibilità di essere riconfermato sulla panchina rossonera. Nel frattempo però, arrivano news anche sui possibili sostituti del tecnico emiliano. A parlarne in queste ore è stato in particolare il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha dato importanti aggiornamenti in merito <<<