Di Marzio: “Rinnovo Kessié? Se il ragazzo venisse incontro alla società…”

Ai microfoni di Williamhillnews.it Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui rinnovi della Serie A. Ecco cosa ha detto di Franck Kessiè

In casa Milan si sta preparando la sfida di domani sera contro il Bologna. Una partita che la formazione rossonera vuole vincere assolutamente per restare in scia del Napoli (che domenica affronterà la Roma di José Mourinho). I ragazzi di Stefano vogliono battere il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic per gettarsi alle spalle la brutta, anzi bruttissima, sconfitta in Champions League contro il Porto. Una partita in cui i rossoneri non sono mai sembrati all'altezza della situazione e dell'avversario, come testimoniato da Zlatan Ibrahimovic nel post partita dello stadio Do Dragao: "Questa sera non meritavamo il pareggio, è la peggior partita che abbiamo fatto. Ma questo è il calcio. Siamo a zero punti, - continua l'ex PSG e Manchester United - ma dobbiamo continuare. Bisogna ricordare però che per tanti in questa squadra è la prima volta in Champions, devono crescere e imparare. Le gare in Champions portano esperienza in campionato".