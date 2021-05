Dicono di M…ilan – Le parole del 13 maggio

Ecco le parole del giorno sul mondo Milan dopo la vittoria per 7 a 0 sul Torino

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

RICCARDO TREVISANI A SKY SPORT - "Si parla tanto del ruolo di Rebic, ma l'ultimo Milan ci dice che potrebbe giocare anche due due punte. Per me Rebic è una seconda punta, è forte a fare tutto. Sa segnare in ogni modo. Caratterialmente è particolare, è diverso da tutti, ma io lo vorrei sempre nella mia squadra uno come il croato. Theo è un trattore, quando sta bene nessuno lo tiene. Contro il Torino sembrava volare rispetto agli avversari. Chi scelgo tra lui e Hakimi? Scelgo il terzino rossonero".

MARCO BUCCIANTIN A SKY SPORT -"Sei uomini partecipano all’azione, arriva il settimo e segna. Il secondoè quello dell’euforia: questo lo fai sulle nuvole. E quando Theo è interno c’è Kessié che sta esterno: quando stanno bene vanno tutti avanti, vedono il campo in discesa, il Milan è davvero una squadra di grandissima mentalità".

UMBERTO ZAPELLONI A PRESSING -"In partite come queste il Milan può fare a meno di Ibra. Senza il classico lancio lungo alla ricerca dello svedese, il Milan ha espresso maggiore qualità nel gioco".

PAOLO CONDO' A LA REPUBBLICA - "L'ultimo 7-0 rossonero era datato 1959. Al di là della dimensione del successo, è notevole la crescita di personalità del Diavolo in assenza di Ibrahimovic, che se non rientrerà prima della fine avrà giocato 19 gare su 38, la metà esatta. Ibra è stato un totem di questa rinascita rossonera. Logico vedere in Pioli il regista della crescita del Milan, ma avremo occasione di riparlarne di certo la capacità di indicare la strada attraverso il gioco va nel senso della modernità".

e a Maldini, ma Theo piaceva molto anche a Massara. Quando parlammo con lui dicendogli che aveva speso 20 milioni per un terzino sinistro quando in rosa c’erano già Rodríguez e Laxalt, lui disse: “Questo è un giocatore fantastico”. Andando a prendere Theo a 20 milioni dal Real, che ha sbagliato a non puntare su un giocatore di talento, il Milan ha fatto un colpaccio sotto ogni punto di vista".

MARIO SCONCERTI A IL CORRIERE DELLA SERA - "A dimostrazione che la svolta maieutica di Ibrahimovic deve considerarsi esaurita. Ora è un vecchio fuoriclasse con tante complicanze da usare come si può. Non è più un progetto. Il Milan senza di lui gioca più di classe, libera più fantasia. Questo non significa escluderlo, significa dargli un ruolo più consono, avere una completezza stabile a prescindere. In questo momento è altrettanto urgente capire che fine farà Diaz, che ha alzato la qualità di tutto gioco d’attacco proprio per i vuoti lasciati dai finti centravanti della squadra".

GIANCARLO MAROCCHI A SKY SPORT -"La faccia e le parole di Paolo hanno fatto tanto. Dalla fine dell’anno scorso, dove immagino abbia speso tutto se stesso per confermare Pioli, fino a quest’anno, nei momenti difficoltà e di euforia ha sempre avuto la faccia serena, parole ferme, obiettivi fermi".

LUCA SERAFINI A MTV - "Il calcio non è una materia così difficile. L'allenatore dà dei segnali alla squadre e se Nicola ha preservato alcuni calciatori qualche cosa psicologicamente dentro non è forte. Poi conta la classe e il divario tra Milan e Torino è abissale. Corsa Champions? Vincendo con il Cagliari bisognerà aspettare il risultato della Juve, ci sono ancora degli intrecci subdoli. Il Milan ha sempre avuto in mano il proprio destino, perché è stato sempre stato davanti a tutti o dietro solo all'Inter. Sapremo prima i risultati delle rivali? Non ci interessano, facciamo il nostro. Migliore in campo? Metterei Pioli".

