Theo Hernandez: “Maldini è il migliore amico, per la Champions ci manca pochissimo”

MILANO – A Torino è andata in scena la 36ª giornata di campionato fra Torino e Milan.i granata cercavano punti salvezza, i rossoneri invece punti decisivi per la lotta ad un posto in Champions League. Nel post-partita del match, la...

Redazione Il Milanista

MILANO - A Torino è andata in scena la 36ª giornata di campionato fra Torino e Milan.i granata cercavano punti salvezza, i rossoneri invece punti decisivi per la lotta ad un posto in Champions League. Nel post-partita del match, la redazione de ilMilanista.it ha raccolto le dichiarazioni del post-partita. Qui, quelle rilasciate da

SULLA PARTITA - “Una vittoria meritata, abbiamo dimostrato tanto fin dai primi minuti. Sono felice, pensiamo già alla prossima partita”.

SUI POSTUMI DEL TRIONFO CONTRO LA JUVENTUS - “Sapevamo che mancavano 4 partite. Contro la Juve abbiamo fatto una vittoria spettacolare che ci ha ridato confidenza e fiducia”.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE - “Dobbiamo ancora lavorare duro per l’obiettivo Champions ma ancora manca un po’”.

SUGLI OBIETTIVI PERSONALI - “Lavoro ogni giorno e il mio obiettivo è di vincere col Milan, aspetto la chiamata della Nazionale francese”.

SUL RAPPORTO CON MALDINI - “È come il mio miglior amico. Mi ha appoggiato in ogni momento”.