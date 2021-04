Dicono di M…ilan – Le parole del 13 aprile

Ecco le parole della giornata

MILANO - Dicono di M...ilan, le parole della giornata sul Milan

MARIO IELPO A MILANTV - "Tre punti importanti, la gara si è complicata ed è diventata quasi eroica, con strascichi ingiusti con la squalifica di Ibra. Differenza tra casa e trasferta? Inspiegabile. La partita con la Samp è stata giocata come in trasferta perché loro ti hanno aggredito, mentre il Parma ti ha aspettato, quindi è come se tu abbia giocato in casa".

ALESSANDRO BONAN A SKY SPORT 24 - "Questa mi sembra una mezza ammissione di un errore da parte dell’arbitro. Penso che l’arbitro non potesse fare marcia indietro rispetto ad un momento in cui evidentemente ha capito male. Cancellare completamente il fatto non era possibile se poi nel referto è stato aggiunto altro".

DAVIDE MOSCARDELLI A CALCIOMERCATO.COM - "L'ho avuto per tre anni, è l'allenatore con cui ho lavorato di più. C'erano già i presupposti per diventare un allenatore da big, l'ho visto evolversi e cambiare le sue idee anche in diverse categorie. E' migliorato, ha cambiato qualcosa e sta raccogliendo il frutto del lavoro che ora sta pagando".

GIANDOMENICO MESTO A SKY SPORT - "Vlahovic è un giocatore che mi piace molto e potrebbe essere adatto. E' importante che il Milan trovi un attaccante forte e giovane per continuare il suo processo di crescita".

PEPPE DI STEFANO A SKY SPORT 24 - "Per il futuro in attacco ci sono i nomi di Scamacca e Vlahovic che sarebbero complementari con Ibrahimovic. Complementari perché Ibra quando c’è gioca lui senza scelta tecnica, ma quest’anno non è stato disponibile per tante partite, e quindi un altro attaccante avrebbe minutaggio. Domenica alle 12.30 al posto di Ibrahimovic, probabilmente giocherà titolare Leao, autore di 3-4 mesi non al massimo dopo aver iniziato bene la stagione. Leao può essere determinante in questa corsa alla Champions League. Ibrahimovic comunque resta al centro del progetto e rinnoverà il contratto nei prossimi giorni fino a giugno 2022. Chiuderà la carriera al Milan a quasi 41 anni, è un giocatore unico e utile al Milan, sia in campo che fuori”.

LUCA MARELLI SU TWITTER - "Per Ibrahimovic una giornata di squalifica per "critica irrispettosa" nei confronti dell'arbitro Maresca. Non sarà possibile presentare ricorso, non è consentito dal Codice di Giustizia Sportiva". Il post completo:

MASSIMO TECCA A SKY SPORT - "Se Ilicic farebbe comodo ai rossoneri? Molto, sicuramente. L'Atalanta lo ha aspettato, ha anche sopportato le sue prime uscite non brillantissime. Bisogna vedere come il Milan vorrà utilizzarlo".

MATTEO MARANI A SKY SPORT - "Kessié è più incisivo di Ibrahimovic in questo momento, e fa la differenza insieme a Donnarumma e insieme allo stesso svedese. Loro 3 sono la spina dorsale di questa squadra. Kessié è un giocatore pazzesco, fa tutto, copre tutto".