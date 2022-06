Botman: “Trasferimento al Newcastle? Mi è sembrato meglio del Milan”

Sven Botman ha parlato del suo trasferimento presso il club inglese e del perché ha rifiutato la proposta del Milan.

Redazione Il Milanista

Per mesi il Milan ha seguito le tracce di Sven Botman del Lille. Il difensore era già stato monitorato in inverno, ma non si era fatto nulla perché il club francese era contrario a una sua cessione. Negli ultimi mesi ma soprattutto nelle ultime settimane, il Milan era tornato fortemente su di lui, ma alla fine il giocatore ha deciso di accettare la proposta del Newcastle. Il 22enne perciò non vestirà la maglia rossonera il prossimo anno. Proprio l'ex difensore del Lille ha rilasciato un’intervista ai microfoni del De Telegraaf e ha commentato la sua scelta. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’aver rifiutato il Milan e sull’aver accettato il trasferimento in Premier: "Alla fine, l'ambizioso progetto del Newcastle, combinato con il fatto di giocare in Premier League, è stato il fattore decisivo. Ho sognato per tutta la vita di giocare nel campionato inglese. Anche il Milan mi dava buone sensazioni, ma il Newcastle alla fine mi è sembrato un po' meglio. In Inghilterra il calcio è diverso rispetto alla Francia, tutto ruota intorno al calcio. Non sono un giocatore così famoso, ma in strada mi hanno riconosciuto e hanno voluto parlarmi. I fans mi hanno accolto calorosamente anche allo stadio e al centro di allenamento, e non sono abituato a questo”.

Botman ha spiegato che voleva trasferirsi in Inghilterra già in inverno, ma ha rinunciato per assecondare il club francese. Ecco le sue parole a riguardo: "Volevo trasferirmi a Newcastle già a gennaio, perché treni come questi passano una sola volta, lo so che è un po' un cliché ma è così. Per me il Newcastle era una grande opportunità, ma il club ha voluto tenermi. Alla fine ho potuto dire addio al Lille nel modo giusto, il club lo meritava. Restare poi non era certo una punizione, perché sapevo che erano in arrivo due splendide gara con il Chelsea in Champions League".