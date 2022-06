Milan, Raspadori diventa un nome concreto per la trequarti rossonera

Mancano sempre meno giorni all’apertura del calciomercato estivo, ma le varie squadre di Serie A si stanno già muovendo per migliorare le proprie rose. Le dirigenze dei big club sono impegnate infatti alla ricerca di quei validi profili che possano rivelarsi decisivi nel nuovo campionato. Tutte le squadre da vertice sono consapevoli di doversi rafforzare per togliere lo scudetto dalle mani del Milan . I rossoneri d’altra parte sono consapevoli di quanto sia difficile ripetersi anche il prossimo anno e sanno di dover rafforzare una rosa già competitiva. Negli ultimi giorni sono emersi molti nomi di giocatori monitorati dal club meneghino, ma alcuni di essi hanno deciso di accettare le proposte di altre società.

Invece sulle voci su Asensio, su Ziyech e su Dybala ha dichiarato: “Invece Asensio ha un ingaggio alto. Questa è una pista che possiamo considerare buona e la settimana prossima potrebbe esserci un’offerta del Milan per questo talento della nazionale che può giocare in più ruoli della trequarti e dell’attacco. Questo investimento non escluderebbe un altro colpo tipo Ziyech o Dybala. Sull’ex bianconero si può inserire il Milan qualora continuassero le frizioni con l’Inter. In difesa potrebbe entrare Diallo in prestito, che farebbe uscire Gabbia verso la Sampdoria”.