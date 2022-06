Mercato Milan – Può succedere davvero: un 4-2-3-1 da urlo!

Al di là della firma di Maldini e Massara che, seppur in maniera molto faticosa, dovrebbe arrivare da un momento all'altro, è giunto il momento di fare sul serio sul mercato. Sarebbe impensabile trascorrere un'estate di passione e di incertezze, proprio dopo aver riportato lo scudetto a Milanello. Per ora è arrivato solo Divock Origi, ma le notizie che circolano in queste ore ci fanno capire come il club di via Aldo Rossi nutra ambizioni molto alte per la costruzione della rosa 2022-2023.