Di Stefano: “Se dovesse arrivare il Milan lo accoglieremmo…”

l sindaco di Sesto San Giovanni ha parlato all’AGI (Agenzia Giornalistica Italia) della nuova infrastruttura sportiva del Milan alla luce della decisione della società di via Aldo Rossi di portare avanti come opzione principale quella dell’area privata “La Maura” nel comune di Milano. Queste le sue parole: “Le due opzioni rimangono in parallelo e mi sembra che siano rimaste solo queste da valutare. Ho sentito nelle ultime settimane i referenti urbanistici del Milan, gli stessi che avevano analizzato Sesto e che ora sono al lavoro per valutare pro e contro delle location. Se dovesse arrivare il Milan lo accoglieremmo a braccia aperte. Poi prenderanno una decisione”.

Di Stefano aspetta dal Milan una risposta in tempistiche brevi. Ecco la motivazione esposta dal primo cittadino di Sesto San Giovanni: "Che ci sia una ridefinizione della governance di MilanoSesto credo sia chiaro a tutti quanti". Infine, il Sindaco ha parlato dell'ipotesi di accogliere l'Inter nel suo Comune: "Non li ho mai sentiti, poi se vengono anche loro non disdegno. Dubito però che la struttura si possa suddividere in giornate o in zone, una parte il Milan e l'altra l'Inter. Sono realista e vedo dove va il mercato, un impianto funzionante, aperto 7 giorni su 7 e non soltanto per la partita. Siamo gli unici in Europa ad avere uno stadio per due, chiediamoci perché le altre squadre no".