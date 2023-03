Udinese-Milan, conosciamo meglio l’avversario di oggi dei rossoneri

Questa sera alle 20:45 il Milansarà impegnato nella trasferta di Udine per la 27esima giornata di campionato. Si tratta di un appuntamento insidioso per i rossoneri, chiamati a vincere per chiudere al meglio prima della pausa per gli impegni delle Nazionali. Impegno da non sottovalutare per gli uomini di Pioli che hanno perso tre delle ultime quattro gare giocate fuori casa in campionato. In attesa del fischio d’inizio, proviamo a conoscere meglio l’avversario dei rossoneri.