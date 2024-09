Mercato Milan – Addio pesante, follia Theo e un colpo clamoroso: raffica di news

Il mercato è un tema che non passa mai di moda, in particolare nelle pause del campionato, e il Milan ne sa qualcosa. Il club rossonero infatti è costantemente coinvolto in voci, news e indiscrezioni di mercato che lo riguardano da vicino. E in effetti di situazioni potenzialmente importanti da tenere d'occhio con attenzione ce ne sono diverse. Dai rinnovi al futuro di alcuni big in bilico, fino ad arrivare ad alcuni obiettivi di calciomercato in entrata e possibili nuovi colpi in prospettiva futura. Come di consueto dunque, cerchiamo di fare ordine nella nostra raffica di calciomercato sul Milan, in cui abbiamo racchiuso - una dopo l'altra - tutte le ultime notizie più importanti, o addirittura clamorose in alcuni casi. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito dalla prima <<<