Risentiamo DiFra in conferenza: “Bisogna cercare sempre di vincere”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in vista dell'impegno contro il Milan di domani pomeriggio

In conferenza stampa ha parlato Eusebio Di Francesco che sul Milan ha detto: “Ha pareggiato all'ultimo col Bologna ma hanno avuto dei problemi e delle defezioni. Sono ancora in Europa. Ringrazio Pioli per i complimenti ma lo apprezzo perchè nelle difficoltà ne è sempre uscito alla grande. Non credo che siano in crisi, ad Udine per mezz'ora aveva dominato".

Su cosa ha detto ai suoi — "A livello motivazionale ogni gara è uguale all'altra, perchè per me bisogna sempre provare a vincere anche se a volte un pareggio è cosa giusta. Le motivazioni a volte sono intrinseche alla gara e vanno ricercate, il rimanere in partita e non subire gol nel finale come ci è successo".

