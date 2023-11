Di Canio: “Ora sarà molto dura, il Newcastle è ostico…”

Subito dopo la sconfitta di ieri sera ha parlato Paolo Di Canio che a Sky Sport ha detto: “Io sono convinto che il Milan, nonostante tutti quelli che sono arrivati, sia una squadra da Europa League. Chukwueze e gli altri hanno più esperienza in quella competizione. Tutti ci auspichiamo che possa passare in Champions, ma andare in Europa League terrebbe il Milan in una competizione importante. Ovviamente nella speranza che nessun altro giocatore si faccia male”.