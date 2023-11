Ancelotti: “Sento qualcosa di speciale per il Milan e il Real Madrid”

L’allenatore italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti , è intervenuto oggi in conferenza stampa al fianco del laterale Dani Carvajal per presentare la prossima sfida di Champions League. Durante questa conferenza il tecnico ha citato anche il Milan , sua vecchia squadra.

Alla domanda se il Real è la squadra più importante della sua carriera ha risposto: "Non lo so, sento grande affetto verso tutte le mie ex squadre e non voglio mancare di rispetto a nessuno facendo una classifica. Sento qualcosa di speciale però per il Milan, dove sono stato giocatore e allenatore, e il Real Madrid, perché è il club più grande del mondo".