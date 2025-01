Di Canio: “Conceicao non può andare allo scontro fisico così”

Ieri il Milan ha vinto 3-2 contro il Parma , nel match valido per la 22esima giornata di Serie A. Dopo il fischio finale della partita, però, c'è stato un brutto episodio, ovvero l'accesa lite in campo tra Davide Calabria e Sergio Conceicao , divisi poi da giocatori e staff. Dagli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato l'accaduto.

Le parole dell'ex rossonero

"Sergio non può andare allo scontro fisico così, se non ci fosse stato nessuno sarebbe stato uno scontro. Poi non si può andare a parlare davanti alle telecamere e dire che sono robe di campo. Qui è una cosa grave, eh...".