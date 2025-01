Calciomercato Milan – Salta Gimenez? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

Il Milan in queste ore sta andando all-in su Santiago Gimenez, il bomber del Feyenoord scelto dai rossoneri come l'obiettivo di calciomercato numero uno per rinforzare il proprio attacco. Il Diavolo si è già fatto avanti in maniera concreta e decisa, ha in mano il sì del giocatore che spinge per vestirsi di rossonero, ma la trattativa rimane comunque complicata. Il Feyenoord - che non ha particolari necessità di vendere - non ha infatti intenzione di cedere immediatamente Gimenez se non di fronte a una cifra davvero importante, quasi irrinunciabile. Il Milan spera che il pressing del centravanti messicano e della sua agente Rafaela Pimenta possa far crollare le resistenze del club olandese, che comunque dovrà essere accontentato economicamente da un'offerta da almeno 40 milioni di euro. Stando così le cose, una domanda sorge spontanea: e se alla fine il colpo Santiago Gimenez sfumasse?