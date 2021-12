Deulofeu: “Milan vinci lo scudetto, ma perdi contro di noi”

Ecco le parole dell'attaccante spagnolo dell'Udinese ed ex Milan Gerard Deulofeu al podcast The Italian Football Podcast.

Sabato sera il Milan affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Un match complesso anche per il cambio allenatore da parte dei friulani che, appena ieri, hanno esonerato Luca Gotti affidando la squadra a Cioffi, in attesa che arrivi a sedersi sulla panchina bianconera Paco Jemez.

Tra i protagonisti del match di sabato c'è, senza ombra di dubbio, Gerard Deulofeu. L'ex Barcellona in passato ha vestito anche la maglia del Milan: da gennaio a giungo 2017. Il club di via Aldo Rossi ha più volte provato a riprendere l'esterno classe '94 senza però mai trovare l'accordo prima con i catalani, poi con il Watford.

Oggi Deulofeu è tornato a parlare The Italian Football Podcast della sua avventura in rossonero. Ecco le sue parole: "Mi è piaciuto molto giocare nel Milan, là ho fatto veramente bene e mi sono divertito. Questa settimana affronteremo proprio i rossoneri, è sempre bello, ma l'obiettivo è vincere e segnare più gol che posso. Rispetto molto il Milan, ma adesso sono concentrato solo sull'Udinese. Possiamo batterli, scenderemo in campo con la mentalità e la rabbia di un leone. Scudetto? Spero lo vinca il Milan, seppur perdendo contro di noi (ride, ndr)".

Su Donnarumma - "L'ho visto giocare a soli 16 anni col Milan, già all'epoca era un vero mostro".

Su Theo Hernandez - “Theo Hernandez mi piace, ha grandi potenzialità. Lo rispetto come tutti i calciatori del Milan. Noi abbiamo le chiavi per metterli in difficoltà e portare a casa i 3 punti, dovremo scendere in campo con la mentalità del leone. Gara di velocità tra me e Theo? Vincerebbe lui, è davvero veloce. Ma vedremo cosa accadrà in campo”.

Sull'Udinese -Stiamo lavorando per raggiungere i nostri obiettivi. La situazione non è la migliore, dobbiamo migliorare, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Personalmente mi sto godendo molto l’esperienza a Udine, il mio secondo anno sta andando decisamente meglio del primo. Nella passata stagione ho avuto infortuni e operazioni, ma ora posso finalmente avere continuità in allenamento e mi sto esprimendo quindi al mio livello in partita. Sono davvero felice".

Sull'infortunio di Pereyra:“Sono dispiaciuto per il suo infortunio, Roberto dovrà stare fuori circa due o tre mesi. Gli mando i miei migliori auguri per tornare quanto prima”.

Sul rendimento di Beto: "Lui come Lukaku? Non si possono paragonare, sono due giocatori molto diversi. Beto mi piace, apprezzo la sua mentalità e la sua voglia di migliorarsi sempre. Parliamo tanto e credo che faremo grandi cose insieme, segnando diversi gol".