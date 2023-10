Desplanches: “Maignan è un punto di riferimento, mi ci sono allenato…”

Sebastiano Desplanches, ex portiere del Milan oggi in forza al Palermo, ha rilasciato un'interessante intervista al magazine 'Icon'...

Sebastiano Desplanches , ex portiere del Milan oggi in forza al Palermo , ha rilasciato un'interessante intervista al magazine 'Icon', parlando del suo passato, del suo presente e delle ambizioni future.

Sulla sconfitta nel Mondiale Under 20: "A caldo non ero molto felice, visto che avevamo perso la finale contro l’Uruguay, ma poi ho capito che è stato un grande riconoscimento. Nonostante tutto ho un bel ricordo di quella partita e di quella serata, a cominciare da Roberto Baggio che era entrato nello spogliatoio a darci la carica prima di cominciare".

Sui suoi obiettivi: "Ho letto le parole di Guardiola: sarebbe stupendo avere l’occasione di allenarmi qualche giorno a Manchester, come ha fatto il Palermo anche l’anno scorso. Non guardo troppo al futuro, men che meno al Mondiale 2026: penso a esordire in Serie B, a consolidarmi e ad ambientarmi in una città di cui tutti mi hanno parlato benissimo".