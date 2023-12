De Laurentiis e l’aneddoto sul Milan raccontato ieri al Gran Galà del Calcio

In esclusiva sul palco del Gran Galà del Calcio per festeggiare il successo dello scorso Scudetto ha parlato il patron del NapoliDe Laurentiis che ha detto: "Per lo scudetto ringrazio un grande allenatore come Spalletti, il direttore Giuntoli con cui abbiamo condiviso 8 anni, i nostri fantastici calciatori e i nostri grandi tifosi. La squadra era un gruppo fortissimo, senza individualismi".