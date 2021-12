Milan, Scaroni: “Obiettivo? Dare a Milano lo stadio più bello del mondo”

Il presidente del Milan ha parlato della possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions e del nuovo stadio di Milano.

Il presidente ha poi commentato la questione del nuovo stadio di Milano. Per lui, si tratta di un valore aggiuntivo sia per il Milan che per il club neroazzurro. Per poter essere all’altezza delle altre squadre europee, bisogna iniziare a ragionare come loro: "Il nuovo stadio a Milano è fondamentale per le performance sportive di Milan e Inter. Se si vogliono avere squadre che competono in Europa, bisogna avere stadi che competono in Europa, che siano quindi uguali o migliori di quelli delle altre squadre con cui competiamo”.